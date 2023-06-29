В Еврейской автономной области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Поиски ребенка продолжались около 12 часов

ТАСС, 29 июня. Поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего 28 июня в селе Песчаное в Еврейской автономной области, завершились. Ребенка нашли, он жив. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе территориального управления МЧС России.

Там отметили, что поиски продолжались около 12 часов.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что за время поисков спасатели обследовали около 10 кв. км поселка и прилегающих территорий, в том числе 3 болота. Ребенка нашли две местные жительницы в районе кладбища.

По данным Следственного комитета России, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По пояснениям мальчика, он потерялся во время прогулки и не смог найти дорогу к дому. Сведений о совершении в отношении него какого-либо преступления нет.

Четырехлетнего Артема искали более 70 сотрудников МЧС, кинологические расчеты полиции и волонтеры.