В здании энергетической компании Enedis во Франции произошел пожар

По информации телеканала BFM, территорию вокруг организации из-за угрозы взрыва эвакуируют

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мощный пожар возник в здании энергетической компании Enedis в парижском пригороде Нантер. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на независимого журналиста Клемана Лано.

По его информации, пожарные эвакуируют территорию вокруг здания из-за угрозы взрыва.

Пожар возник на фоне проходящих в стране беспорядков, которые начались после гибели подростка, отказавшегося выполнить требования дорожной полиции. Возможная причина пожара не называется.

Сейчас в Нантере происходят беспорядки из-за убийства 17-летнего водителя полицейским, которого уже задержали и поместили под стражу. После инцидента в пригородах столицы прошла волна беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских. 31 участник погромов был задержан.