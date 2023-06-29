В Красноярске из детского лагеря пропала 13-летняя девочка

В поисках подростка задействовали сотрудников полиции и волонтеров

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут 13-летнюю девочку, которая 28 июня пропала из оздоровительного детского лагеря "Гренада" в Красноярске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

"Вчера в дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от директора детского оздоровительного лагеря "Гренада" о том, что с территории ушла 13-летняя девочка и не вернулась. В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, ориентировка разослана всем наружным нарядам города", - сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что девочка характеризуется положительно. Она по собственному желанию осталась в лагере на вторую смену.

"Ребенок плохо ориентируется в городе. В случае, если вы что-то знаете о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефону 102", - призвали в пресс-службе.