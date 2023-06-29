Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик погиб

Возбуждено дело о действиях опеки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Пропавший утром в понедельник в Екатеринбурге шестилетний мальчик погиб, сообщается на странице во "ВКонтакте" поисковиков отряда "Лиза алерт". Возбуждено дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

"Найден. Погиб", - сказано в сообщении поисковиков.

Как в свою очередь сообщили журналистам в СУ СКР по Свердловской области, тело ребенка было обнаружено утром 29 июня. "По данным следствия, его смерть наступила несколько месяцев назад. Точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова.

По его информации, помимо уже заведенного дела об убийстве малолетнего также дано указание о возбуждении дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полицейские нашли тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. По его словам, оно было спрятано в большую сумку. "Поисковым мероприятиям, в которых задействовалось в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, дан отбой. По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно. Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика", - пояснил он.

Ранее следователи задержали женщину - официального опекуна шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге 26 июня. По мнению следователей СУ СКР по Свердловской области, она может быть причастна к исчезновению ребенка. Изначально она была признана потерпевшей. По словам Горелых, глава семьи в настоящее время находится далеко от дома. Чтобы дети не остались без присмотра взрослых, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних поместили их в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности.