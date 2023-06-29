На Колыме за сутки зарегистрировали 30 природных пожаров на площади более 10 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 322 человека и 23 единицы техники

ТАСС, 29 июня. Площадь 30 природных пожаров, зафиксированных за последние сутки в Магаданской области, превысила более 10 тыс. га. Об этом в четверг сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"На территории области за сутки зарегистрировано 30 природных пожаров на площади 10 044 га, из них 1 пожар локализован на площади 550 га. Всего на тушение привлечено 322 человека и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства ранее сообщала, что 38% действующих лесных пожаров по стране сейчас регистрируются в Магаданской области. В тушении пожаров задействованы службы МЧС Колымы, Приморья, Еврейской автономной области, Бурятии, пожарно-спасательного центра, авиалесоохраны, пожарные десантники из федерального резерва. Продолжает работать техника и авиация.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В регионе с 16 июня введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим.