В Красноярском крае после кражи подростком оружия и патронов возбудили уголовное дело

Его расследование контролируется прокуратурой

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту хищении оружия и боеприпасов подростком в городе Бородино. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"По требованию прокурора возбуждено уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов. Его расследование контролируется прокуратурой. Проведение розыскных мероприятий продолжается и находится на контроле", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в городе Бородино Красноярского края подросток украл два огнестрельных оружия с патронами у отца своего знакомого и скрылся. На поиски подростка были отправлены сотрудники полиции из близлежащих ОВД.

По данным ведомства, 17-летний подросток жил в Бородинском детском доме. Накануне кражи он вместе с другом и дворником детдома распивал спиртное. "Дворник монтировкой вскрыл сейф своего отца и показал им хранящиеся там оружие и боеприпасы. Мужчина рассказал подросткам, что ключи от жилья находятся в почтовом ящике, и они могут приходить в любое время. Через день один из подростков ушел из краевого учреждения, якобы покормить животных, а на самом деле вернулся домой к знакомому. После его визита из сейфа пропали карабин "Лось", гладкоствольное ружье "МР 27" и патроны. В ходе розыскных мероприятий на двух участках местных жителей в Бородино и Заозерном обнаружено 97 почищенных патронов к охотничьему оружию, чехлы от него и ножа. <…> Предполагается, что найдены похищенные подростком патроны", - пояснили в пресс-службе.

Прокурорская проверка выявила нарушения в детском доме. "Отсутствует должный контроль за воспитанниками. О самовольном уходе и появлении подростка в состоянии алкогольного опьянения руководство детдома не уведомило органы полиции и системы профилактики. Прокуратура внесла представление в учреждение", - добавили в ведомстве.