В центре Томска обезвредили медведя

В городе ввели дополнительные меры безопасности

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Медведь, который ночью вышел в центр Томска, обезврежен, сообщила пресс-служба мэрии.

"Сегодня при возникновении чрезвычайной ситуации из-за появления дикого зверя на улицах города все службы сработали оперативно. Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен. Ситуация такая для города редкая. Тем не менее, в Томске введены дополнительные меры контроля безопасности", - приводятся в сообщении слова заммэра по безопасности и общим вопросам Сергея Сладкина.