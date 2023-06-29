29 июня, 05:35

В центре Томска обезвредили медведя

В городе ввели дополнительные меры безопасности

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Медведь, который ночью вышел в центр Томска, обезврежен, сообщила пресс-служба мэрии.

"Сегодня при возникновении чрезвычайной ситуации из-за появления дикого зверя на улицах города все службы сработали оперативно. Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен. Ситуация такая для города редкая. Тем не менее, в Томске введены дополнительные меры контроля безопасности", - приводятся в сообщении слова заммэра по безопасности и общим вопросам Сергея Сладкина. 

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РоссияТомская область
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