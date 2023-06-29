В одном из районов Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка

Непогода привела к подтоплению трассы и разрушению моста

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках и размытия трассы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В Казачинско-Ленском районе из-за проливных дождей размыло трассу Усть-Кут - Уоян в районе 263 км. Частично разрушен мост через реку Кунерму. Движение по трассе пришлось приостановить. Также поднялся уровень реки Киренги. На утро в районе поселка Улькан уровень воды составляет 427 см при критической отметке 430 см, в районе села Казачинское - 227 см при критике 250 см. В Казачинско-Ленском районе введен режим чрезвычайной ситуации", - написал Кобзев.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области, из-за ухудшения гидрологической обстановки в Казачинско-Ленский район направлена оперативная группа Главного управления и группировка спасателей.

По прогнозу, 29-30 июня на реке Киренге ожидается повышение уровня воды в районе населенного пункта Улькан до 440-490 см при критической отметке 430 см, в районе населенного пункта Ключи ожидается повышение уровня воды до 495-540 см при критической 530 см, в районе села Казачинского - до 240-290 см при критической отметке 250 см. Возможно затопление пониженных участков местности населенных пунктов.