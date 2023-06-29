Уголовное дело завели на самарского адвоката за мошенничество на сумму 2,5 млн рублей

Средства были направлены для установления у клиента психического заболевания и его освобождения от наказания

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении самарского адвоката, присвоившего 2,5 млн рублей своего подзащитного. Средства были направлены для установления у клиента психического заболевания и его освобождения от наказания, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Самарской области.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Палаты адвокатов Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в квартире дома в Кировском районе Самары подозреваемый получил от своего доверителя 2,5 млн рублей за содействие в установлении у клиента психического заболевания. Предполагалось, что в дальнейшем это освободит доверителя от отбывания наказания. При этом фактическая возможность выполнить принятые на себя обязательства у подозреваемого отсутствовала, отметили в региональном следственном управлении СК РФ. Противоправные действия были пресечены сотрудниками областного УФСБ России.

Ведется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.