В островной зоне в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

В экстренных службах сообщили, что на херсонском направлении также уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ с пятью военнослужащими и минометный расчет калибра 120 мм

ГЕНИЧЕСК, 29 июня. /ТАСС/. Соединения группировки российских войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили склад с боеприпасами и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены; четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Как добавили в экстренных службах, на херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ с пятью военнослужащими и минометный расчет калибра 120 мм. На каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Когнаровка. Ликвидированы 13 украинских военнослужащих, 8 получили ранения, 1 машина выведена из строя.