Более 30 снарядов выпустили ВСУ по территории Белгородской области за сутки

Пострадавших и разрушений в результате обстрелов не зафиксировано

БЕЛГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области свыше 30 снарядов, под обстрел попал международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) на российско-украинской границе. Пострадавших и разрушений в результате обстрелов не зафиксировано, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Терезовка, били из артиллерии, зафиксировано два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП Шебекино выпущено шесть минометных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков.

По словам губернатора, ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор в Белгородском районе.

В Борисовском районе, как отметил Гладков, на окраине хутора Лозовая Рудка военные ВСУ сбросили с беспилотников три взрывных устройства.

Губернатор добавил, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено пять минометных и семь артиллерийских снарядов. В результате обстрелов 28 июня никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.