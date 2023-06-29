Полицейские в ЛНР обнаружили тайник с 1,6 тыс. патронов и другими боеприпасами

В частности, изъяли 10 цинков со снарядами калибра 23 мм, два цинка с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 мм, 3 гранаты, 6 взрывателей к противотанковым минам, 2 пороховых заряда к снаряду калибра 125 мм

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские нашли в поселке городского типа Вороново в ЛНР тайник с 1,6 тыс. патронов различного калибра и другими боеприпасами, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

"Сотрудниками полиции в составе ОБТФ (оперативно-боевого тактического формирования - прим. ТАСС) МВД ЛНР был обследован район лесного массива в Вороново на предмет обнаружения боеприпасов, представляющих опасность для населения. В результате были изъяты 320 патронов калибра 12,7 мм, 1 080 патронов калибра 5,45 мм, 240 патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Также изъяты 10 цинков со снарядами калибра 23 мм, два цинка с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 мм, 3 гранаты, 6 взрывателей к противотанковым минам, 2 пороховых заряда к снаряду калибра 125 мм.