В Подмосковье задержали подозреваемых в вымогательстве и ранении полицейских

Один из сотрудников полиции умер от полученных ранений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в вымогательстве и смертельном ранении полицейского задержаны в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Двое полицейских и один из правонарушителей были госпитализированы. Позже в медицинском учреждении один из сотрудников от полученных ранений скончался. Остальные подозреваемые в возрасте от 23 до 33 лет доставлены в территориальный отдел полиции", - сказала она.

Петрова рассказала, что накануне в полицию обратился 24-летний житель города Куровское. Он сообщил, что у него вымогают 100 тыс. рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая физической расправой ему и членам его семьи. При задержании подозреваемые в вымогательстве оказали активное сопротивление сотрудникам уголовного розыска. "Один из четырех злоумышленников произвел несколько выстрелов из пистолета, ранив двоих оперуполномоченных. В соответствии с ФЗ "О полиции" полицейские применили табельное оружие. Противоправные действия нападавших пресечены, все они задержаны", - отметила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Ранее в ГСУ СК сообщили, что по факту посягательства на жизнь двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ).