В Нижнем Новгороде в результате пожара на предприятии пострадал один человек

Обстоятельства происшествия устанавливаются

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал при пожаре на предприятии АО "Бальзам" в Нижнем Новгороде, сообщается в Telegram-канале Гострудинспекции по Нижегородской области.

"По предварительной информации, 29 мая около 09:50 мск на территории АО "Бальзам" произошло возгорание цистерны, в результате чего пострадал один человек", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным регионального ГУ МЧ, пожар локализован на площади 800 кв. м. "В 10:30 мск к месту пожара был направлен пожарный поезд. В 10:49 была объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в загоревшейся цистерне находился толуол, использующийся в качестве растворителя краски. Превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, угрожающего здоровью людей, не выявлено.

По данным открытых источников, АО "Бальзам" располагается по адресу: Жиркомбината, 22.