В Испании изъяли спрятанный в контейнерах с бананами кокаин на €233 млн

Правоохранители конфисковали 6,5 тонн наркотика и почти €1,5 млн

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась ввозом в королевство крупных партий наркотиков из Южной Америки. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, кокаин попадал в Испанию через порт Альхесираса (автономное сообщество Андалусия). В ходе операции стражи порядка задержали 13 человек, которые пытались ввезти в страну наркотики в контейнерах с бананами.

Как уточнила Гражданская гвардия, было изъято более 6,5 тонн кокаина, стоимость которого на черном рынке может превышать €233 млн. Также правоохранительные органы конфисковали почти €1,5 млн.