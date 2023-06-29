СК возбудил дело после исчезновения трех подростков при спуске с пика Поднебесный

Прокуратура региона инициировала проверку соблюдения законодательства о туристской деятельности, а также защите прав и свобод несовершеннолетних

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после исчезновения трех подростков при спуске с пика Поднебесный в Кузбассе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Междуреченске подростков возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед. Они должны были прийти в приют "Рыбаковский", но не вернулись, на связь не выходят.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что организована проверка соблюдения законодательства о туристской деятельности, а также защите прав и свобод несовершеннолетних. "На место происшествия для координации действий правоохранительных органов, экстренных служб и спасательных отрядов выехал и. о. прокурора Междуреченска Владимир Майоров", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области уточнили ТАСС, что поиски осложняются тем, что в районе отсутствует сотовая связь. "Наша спасательная группа из 10 человек принимает участие в поисках, работы ведутся в четырех направлениях. Связи сейчас с группой нет", - добавили в агентстве.