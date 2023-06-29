29 июня, 08:08

В Индии от удара током погибли не менее шести участников религиозного шествия

При инциденте в населенном пункте Кумаргат на празднике "Ульта Рат-ятра" пострадали 15 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, 15 пострадали от удара током во время религиозной процессии в индийском северо-восточном штате Трипура.

Как сообщает в четверг газета Payoneer, инцидент произошел в населенном пункте Кумаргат на празднике "Ульта Рат-ятра", когда в ходе шествия верующих высокая повозка, изображающая колесницу индуистского бога Джаганнатха, задела высоковольтную линию электропередачи. От сильного разряда тока шесть человек, включая женщин и детей, погибли на месте. Не менее 15 пострадавших доставлены в больницу, несколько из них находятся в критическом состоянии.

Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. 

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© Информационное агентство ТАСС
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