В Калмыкии продлили штормовое предупреждение до 2 июля

На территории региона ожидаются сильные дожди и ливни с грозами

ЭЛИСТА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калмыкии распространило штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с, до 2 июля. Ранее штормовое предупреждение объявлялось в республике до 28 июня.

"По данным Калмыцкого ЦГМС, в период с 18:00 мск до 20:00 мск, до конца суток 29 июня, сутки 30 июня, ночью, утром и до конца дня 1 июля местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возможность происшествий, связанных с разрывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий.