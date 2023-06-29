Бывшего главу Миасса Третьякова осудили на пять лет за взятку и превышение полномочий

Ущерб от его действий составил почти 11 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Миасский городской суд признал бывшего главу администрации Миасского городского округа Челябинской области Станислава Третьякова виновным в получении взятки свыше 445 тыс. рублей и в нарушении прав собственников 126 многоквартирных домов с ущербом почти на 11 млн рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области.

"Миасский городской суд признал бывшего главу администрации Миасского городского округа Челябинской области виновным по пунктам "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК России (взятка), ч 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа 7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. "Как было установлено в суде, мужчина, будучи чиновником, в 2012 году получил через индивидуального предпринимателя взятку в сумме 145 тыс. рублей. Деньги были переданы за предоставление в аренду земельных участков площадью 8 тыс. кв. м без аукциона, а также за преимущества при подготовке и согласовании документов, необходимых для принятия решения о предоставлении их в аренду и заключении договоров. Кроме того, по данным следствия, в том же году Третьяков получил от учредителя одной из управляющих компаний взятку в сумме 300 тыс. рублей за передачу в собственность организации нежилых помещений", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в январе 2015 года чиновник в нарушение жилищного законодательства прав и интересов собственников 126 многоквартирных жилых домов в Миассе подписал постановление о передаче жилого фонда одной управляющей компании в другую жилищно-коммунальную организацию для обслуживания. Тем самым он причинил ущерб гражданам и управляющей компании на сумму в 10,8 млн рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков сообщил ТАСС, что в ходе расследования уголовного дела следователем был наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета бывшего чиновника на сумму более 20 млн рублей.