29 июня, 09:00

В Испании при поддержке ФБР задержали поляка за мошенничество на $1 млн

Задержанный выдавал себя за сотрудника коммерческого предприятия, чтобы обмануть потенциальных жертв

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Испании совместно с ФБР США задержала в Барселоне подозреваемого в мошенничестве на сумму более $1 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, в отношении мужчины действовал международный ордер на арест. Задержанный выдавал себя за сотрудника коммерческого предприятия, чтобы обмануть потенциальных жертв.

Отмечается, что подозреваемый является гражданином Польши. Его обвиняют в мошенничестве, краже личных данных, отмывании денег. Он был задержан в аэропорту Барселоны по прибытии из ОАЭ. 

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СШАОАЭИспанияПольша
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