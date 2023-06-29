В ходе ночных беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских и жандармов

Официальный представитель МВД республики Камиль Шэз сообщила, что полиция и жандармерия получили указания сохранять максимальное присутствие на улицах и придерживаться жесткого подхода, но не поддаваться на провокации

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Несколько десятков сотрудников правоохранительных органов Франции пострадали в ходе подавления беспорядков на территории Франции, которые происходят в стране с 27 июня из-за убийства полицейским 17-летнего водителя. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МВД республики Камиль Шэз в эфире радио RMC.

"Со стороны сил правопорядка было несколько десятков пострадавших. В некоторых департаментах еще уточняется их число. Со стороны протестующих - у нас нет данных по пострадавшим, поскольку большинство из них не обращаются в наши службы", - констатировала она.

По словам представителя МВД, полиция и жандармерия получили указания сохранять максимальное присутствие на улицах и придерживаться жесткого подхода, но не поддаваться на провокации. "Мы не хотели допустить, чтобы было большое количество пострадавших ни с одной из сторон", - сказала Шэз. Она пояснила, что "в некоторых ситуациях лучше оставить машину гореть, чтобы избежать потери людей". "Распространение насилия этой ночью было особенно сильным, несмотря на крайнюю мобилизацию 2 тыс. полицейских и жандармов по всей территории Франции", - заключила она.

Ущерб от действий погромщиков во Франции до сих пор до конца не уточнен. Известно о десятках сожженных автомобилей правоохранительных органов по всей стране. Также неизвестные поджигали полицейские участки и мэрии. В результате поджога автомобилей на парковке сгорел фасад школы в коммуне Безон (департамент Валь-д'Уаз), в ряде коммун сожгли общественный транспорт. Беспорядки распространились в том числе и на крупные города, включая Тулузу и Лион, - в последнем из-за попадания в окно петарды загорелся многоэтажный жилой дом, всех его жителей успели вовремя эвакуировать, пострадали четыре человека.

Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский патруль во время проверки на дорогах в Нантере попытался остановить автомобиль. 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям и нажал на газ. Тогда сотрудник правоохранительных органов выстрелил в него, убив на месте.

Полицейский, который воспользовался табельным оружием, задержан по подозрению в умышленном убийстве и помещен под стражу. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. После инцидента в пригородах Парижа прокатилась волна беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских.