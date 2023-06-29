Пострадавший при пожаре на предприятии в Нижнем Новгороде мужчина умер

В Гострудинспекции по региону уточнили, что погибший получил 90% ожогов поверхности тела

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в результате пожара на предприятии "Бальзам" в Нижнем Новгороде, умер, сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

"Пострадавший водитель, получивший 90% ожогов поверхности тела в результате пожара цистерны 29 июня 2023 года на территории АО "Бальзам", скончался", - говорится в сообщении.

Ранее на предприятии загорелись фура и несколько гаражей. Площадь пожара составила 800 кв. м, возгорание локализовано.

По данным МЧС, в загоревшейся цистерне находился толуол, который используют в качестве растворителя краски. Превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, угрожающего здоровью людей, не выявлено.