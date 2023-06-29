Член банды Басаева и Хаттаба получил 20 лет колонии

Роман Гакаев причастен к нападению на российских военнослужащих в Чечне 1999 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в четверг приговорил Романа Гакаева, члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, к 20 годам колонии строгого режима по делу о нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне, где погибли 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"20 лет колонии строгого режима [назначено подсудимому] по совокупности с приговором Верховного суда Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Ранее в суде сообщали, что Гакаеву вменяется вооруженный мятеж, участие в нападениях вооруженной группы и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным следствия, обвиняемый в 1999 году вступил в одну из банд Басаева и Хаттаба, а 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни члены банды совершили вооруженное нападение на военных войсковой части Минобороны РФ. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения.