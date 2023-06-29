29 июня, 08:56,
обновлено 29 июня, 09:13

В Кузбассе задержали женщину по подозрению в убийстве четырех человек

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

По данным СК, злоумышленница совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Жительница города Березовского в Кемеровской области задержана по подозрению в убийстве четырех человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 28 июня 2023 года подозреваемая распивала спиртное в гостях у знакомых. В ночное время женщина поочередно причинила ножевые ранения находившимся в доме 34- и 40-летней женщинам, 40- и 46-летнему мужчинам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность к совершенному преступлению 52-летней жительницы  Березовского. Подозреваемую задержали", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что женщина, по версии следствия, угрожала ножом находившимся в доме подросткам и заставила их замыть следы крови, вынести мобильные телефоны погибших и телевизор. Детям удалось сбежать по дороге к дому подозреваемой, они рассказали о случившимся учителям, которые обратились в правоохранительные органы.

В результате возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанной будет проведена психиатрическая экспертиза. 

© Информационное агентство ТАСС
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