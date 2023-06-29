29 июня, 09:01

Владимирский суд отклонил жалобу Навального на отказ предоставить копию медкарты

Действия администрации исправительной колонии признаны законными

ТАСС, 29 июня. Владимирский областной суд отклонил жалобу осужденного Алексея Навального на решение Ковровского горсуда, признавшего законными действия администрации исправительной колонии, которая отказалась предоставить ему копию медицинской карты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба Навального оставлена без удовлетворения. Решение Ковровского городского суда от 9 февраля оставлено без изменения", - сказали в пресс-службе.

Ковровский городской суд Владимирской области на заседании 9 февраля отклонил иск осужденного к руководству исправительной колонии номер 6 о непредоставлении ему заверенной копии медицинской карты. 

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