В порту Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в контейнере с бананами

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, груз в контейнере-рефрижераторе следовал на различных морских судах транзитом через африканские и европейские порты в Узбекистан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Большом порту Санкт-Петербурга среди контейнеров с бананами обнаружили брикеты с 50 кг кокаина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Сотрудники Северо-Западного таможенного управления обнаружили 50 брикетов кокаина весом 50 кг в контейнере со свежими бананами. Товарную партию, в которой перемещались наркотические средства, удалось выявить в ходе таможенного контроля", - рассказали в пресс-службе.

Груз пришел в Петербург в составе товарной партии из 10 контейнеров. Согласно документам, груз в контейнере-рефрижераторе следовал на различных морских судах транзитом через африканские и европейские порты в Узбекистан. Таможенники осмотрели рефрижератор с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Сканирование показало возможные места вложений посторонних предметов. При выгрузке контейнера в технических полостях холодильника обнаружено 50 брикетов, упакованных в пленку.

"Согласно заключению экспертов, вещество в брикетах является кокаином весом 50,095 кг. Стоимость задержанных наркотических средств на черном рынке в розницу достигает 450 млн рублей", - отметили в таможенном управлении. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к контрабанде наркотиков.