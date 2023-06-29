СМИ: в ЮАР четыре человека погибли из-за последствий ливней

Шестеро пострадали, сообщила местная радиостанция SABC

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Число погибших из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни на юго-востоке ЮАР, возросло до четырех за последние двое суток. Об этом сообщила в четверг местная радиостанция SABC.

Все погибшие проживали на территории провинции Квазулу-Наталь, отметили на радио. Еще шесть человек получили ранения. Ранее власти объявили об одном погибшем.

Сильнее всего пострадал Дурбан, крупнейший город Квазулу-Наталь, и его окрестности. За последние сутки ливни прошли и в западных районах страны. Подъем рек отмечается также в пригородах Кейптауна.

Обильные дожди, выпавшие в сухой сезон, стали неожиданностью для метеорологов. В зимний период, который приходится в Южном полушарии на июнь - август, на юге Африки обычно нет дождей и стоит холодная для этих мест погода. Однако в этом году зима в ЮАР сопровождается ливнями, что, по мнению ряда специалистов, говорит смене климатических доминант в мире, когда природный феномен Ла-Нинья сменился более жарким Эль-Ниньо. Последний грозит планете продолжительными ливнями и жарой.

Метеорологи предупреждают, что сильные дожди сохранятся в ближайшие дни на западе и юго-востоке ЮАР.