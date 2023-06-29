Times: семьи погибших на "Титане" могут подать иск против организаторов погружения

По данным газеты, основанием для этого могут стать сведения, указывающие на то, что OceanGate Expeditions "действовала опрометчиво, не раскрывая или искажая информацию о безопасности"

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Семьи погибших на батискафе "Титан" могут подать в суд на компанию OceanGate Expeditions в связи с халатностью организаторов экспедиции. Об этом в четверг сообщила газета The Times со ссылкой на мнение юристов.

Согласно экспертам, у родственников есть возможность выступить с судебным иском несмотря на то, что участники погружения к "Титанику" подписали документы с отказом от претензий к организаторам. Основанием для этого могут стать данные, указывающие на то, что OceanGate Expeditions "действовала опрометчиво, не раскрывая или искажая информацию о безопасности". В подобном случае соответствующие документы будут аннулированы.

Ранее береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа "Титан", а также, предположительно, человеческие останки.