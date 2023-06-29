Летевший из Баку самолет экстренно сел в Волгограде из-за ухудшения самочувствия пассажира

Медицинская помощь понадобилась 40-летней пассажирке рейса, от предложенной госпитализации она отказалась

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Самолет, летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1851, следовавший по маршруту Баку - Москва (Шереметьево), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 03:51 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - сказала она.

Как уточнила собеседница агентства, пассажир был снят с рейса. Самолет вылетел в Москву в 4:59 часа.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили ТАСС, что медицинская помощь понадобилась 40-летней пассажирке рейса, от предложенной госпитализации она отказалась.