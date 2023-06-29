29 июня, 10:52

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Ливни с градом ожидаются в Ростовской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили  в областном ГУ МЧС.

"До конца суток 29 июня, а также ночью и утром 30 [июня] местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за ливня, обрушившегося на Ростов-на-Дону в четверг, на участке улицы Малиновского ввели временные ограничения движения транспорта. Власти города просят ростовчан не переходить улицы и дороги в потоках воды, держаться как можно дальше от высоких деревьев. 

Теги:
РоссияРостовская область
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