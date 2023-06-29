В Красноярске нашли ребенка, пропавшего из оздоровительного детского лагеря

Сейчас ее везут в отдел полиции

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Девочка, пропавшая в среду из оздоровительного детского лагеря "Гренада" в Красноярске, найдена, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Девочка найдена, жива. Ребенок обнаружен полицейскими в заброшенном здании. Сейчас ее везут в отдел полиции №6 МУ МВД России "Красноярское", - говорится в сообщении.

По данным полиции, с ребенком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Девочка пропала 28 июня из детского лагеря "Гренада" в Красноярске. Она является воспитанницей детского дома имени Х. М. Совмена. Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовало проверку по факту пропажи девочки.