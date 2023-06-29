29 июня, 10:54

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Грозы, сильные ливни, шквалистый ветер ожидаются в отдельных районах Челябинской области до конца текущих суток, говорится в тексте штормового предупреждения, распространенного днем Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В ближайший час и до конца суток 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-центре главного управления МЧС России по региону отметили, что возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линия электропередач, вал деревьев. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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