На Ставрополье арестовали 18 подозреваемых в организации канала сбыта наркотиков

Установлено 69 фактов незаконного сбыта наркотиков

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли на Ставрополье работу преступного сообщества по сбыту синтетических и растительных наркотиков. Арестованы 18 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В ходе обысков у 18 участников преступного сообщества по местам их жительства, а также из мест закладок изъяты наркотические средства синтетического и растительного происхождения общей массой около 1,5 кг. <…> По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны в городе Ставрополе и нескольких городах региона. Уголовное дело возбуждено по факту организации преступного сообщества и участия в нем. Сотрудники полиции действовали совместно с представителями краевого управления ФСБ. Установлено 69 фактов незаконного сбыта наркотиков.

"Злоумышленник создал на территории Ставропольского края преступное сообщество, состоящее из нескольких структурных подразделений <…>. Под его руководством был образован канал поставок наркотических средств синтетического и растительного происхождения на территорию региона с целью последующего сбыта через интернет", - пояснили в пресс-службе УФСБ по региону.

Преступники действовали по разработанному плану и согласно распределенным ролям. Указания от кураторов они получали в мессенджерах, наркотики для продажи получали через тайники. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся оперативные мероприятия по задержанию организатора преступного сообщества и других участников.