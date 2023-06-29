На станции Бирюлево-Товарная из-за схода грузовых вагонов приостановили движение поездов

Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. На станции Бирюлево-Товарная из-за схода грузовых вагонов приостановлено движение поездов, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Сегодня в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход 6 грузовых вагонов (груз - цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Ожидаются задержки пассажирских, пригородных поездов Павелецкого направления. <...>. Причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

В компании "Аэроэкспресс" добавили, что движение поездов в направлении аэропорта Домодедово приостановлено из-за инцидента на железной дороге.

"В связи со сходом нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная нет движения поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Домодедово и обратно", - отметили в компании.

В РЖД подчеркнули, что на место направлены два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий схода создан оперативный штаб.