В Ростовской области ликвидировали пожар в жилом доме

В результате происшествия никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в Шахтах Ростовской области, площадь которого составила 250 кв. метров, полностью потушен, сообщили в четверг в ГУ МЧС по региону.

"В 14:18 мск объявлена ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в жилом доме в проезде 2-й Квартал 1 поступило в 12:30 мск. Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже, спасатели эвакуировали 40 человек. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены 53 человека и 17 единиц техники.