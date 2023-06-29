В Нижнем Новгороде потушили пожар на предприятии

К тушению привлекались 56 человек и 16 единиц техники

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар на предприятии "Бальзам" в Нижнем Новгороде ликвидирован.

Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:09 мск объявлена ликвидация последствий пожара в Нижнем Новгороде", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, в загоревшейся цистерне находился толуол, использующийся в качестве растворителя краски. Превышения предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, угрожающего здоровью людей, не выявлено. В результате пожара погиб один человек. К тушению привлекались 56 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд.