В Петербурге произошел пожар в административном здании

Возгорание кровли произошло на площади 40 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге произошел пожар в административном здании, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В административном здании размером 20х80 м происходит горение кровли на площади 40 кв. м. В 14:24 подан дополнительный номер 1-бис", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании по адресу: Калининский район, улица Комсомола, дом №1-3, появилась 29 июня в 14:04. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлекли 10 единиц техники и 47 человек личного состава.

Возгорание произошло на крыше здания ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал". Об этом сообщили ТАСС в офисном центре "Арсенала".

Согласно открытым данным, недалеко от места происшествия расположена Детская областная больница и Центр планирования семьи и репродукции. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, на место происшествия выехали специалисты для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ (при северо-восточном ветре) на территории ближайшей жилой застройки и на территории СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции".

В 15:39 пожар локализовали. "Ранг пожара понижен до первого номера", - уточнили в МЧС.