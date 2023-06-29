В Липецке заключенного подозревают в убийстве сотрудника колонии

По данным следствия, мужчина напал на майора внутренней службы при выдворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка

ТАСС, 29 июня. Уголовное дело возбудили после того, как один из заключенных исправительной колонии №6 в Липецке, считает следствие, смертельно ранил майора внутренней службы, начальника отряда отдела по воспитательной работе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области действия 26-летнего отбывающего наказание в ИК-6 УФСИН России по Липецкой области квалифицированы по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности", ч. 3 ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, днем 28 июня осужденный при выдворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка нанес майору внутренней службы два удара острым металлическим предметом, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Сотрудника колонии доставили в медучреждение, где, несмотря на оказанную помощь, он умер.

Фигуранта в 2021 году приговорили к 14 годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней, убийство ее мачехи в Ельце и покушении на убийство ее отца. Вину в совершении очередного особо тяжкого преступления он признал.

Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз.