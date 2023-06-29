В Костромской области осудили мужчину, застрелившего полицейского

Его приговорили к 19 годам лишения свободы

ТАСС, 29 июня. Суд в Костроме вынес обвинительный приговор местному жителю, который в октябре 2022 года застрелил одного из двух полицейских, приехавших к нему домой на вызов из-за бытового конфликта, сообщили в четверг в пресс-службе Костромского областного суда.

"Приговором суда Н. назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а в остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительные наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 11 месяцев и 26 дней и ограничения свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Его признали виновным по двум эпизодам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь двух сотрудников полиции в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Суд установил, что два полицейских прибыли домой к жителю Костромы, который в состоянии алкогольного опьянения ругался с супругой. У мужчины под одеждой был спрятан револьвер с самодельными патронами. Когда полицейские потребовали его пройти в служебный автомобиль, он испугался, что в отделении заметят оружие и выстрелил сотруднику в грудь одному из них. От полученного ранения сотрудник полиции погиб на месте. После этого фигурант вернулся в дом, где хотел застрелить второго полицейского, но промахнулся и был остановлен выстрелом из табельного оружия. После этого он скрылся в хозпостройке, где его задержали.

Уголовное дело по обвинению мужчины в незаконном приобретении, хранении, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов выделили в отдельное производство и направили для рассмотрения в суд.