В районе двух поселений Приангарья уровень воды в реке превысил критические отметки

В Казачинско-Ленском районе подтопило 75 участков

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Киренга в Иркутской области поднялся выше критических отметок в районе двух населенных пунктов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На 20:00 (15:00 мск) уровень воды в реке Киренга в районе поселка Улькан 458 см (критический уровень - 430 см), в районе села Казачинское - 264 см (250 см), в районе деревни Ключи - 516 см (530 см)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 (12:30 мск) в Казачинско-Ленском районе подтопило 75 участков в двух поселениях. Подтопленных жилых домов нет.

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области больше двух суток продолжаются проливные дожди. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Развернули пункты временного размещения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в район направили оперативную группу главного управления и группировку спасателей.