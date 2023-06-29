29 июня, 12:51
Военная операция на Украине

СК расследует очередные факты обстрелов Донецка

В результате обстрелов Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка погибла женщина, еще два человека были ранены

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ расследует факты новых обстрелов Донецка, при которых погибла женщина, еще трое мирных граждан получили ранения. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка погибла женщина, ранения получили мужчина 1955 года рождения и женщины 1955 и 1957 годов рождения. Кроме того, вследствие артиллерийской атаки в Ясиноватой также есть раненые. 

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