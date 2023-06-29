Уровень воды выше плотины Каховской ГЭС сравнялся с днепровским

Русло в районе Новой Каховки изменилось

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды возле шлюзов Каховской ГЭС сравнялся с уровнем Днепра. Русло в районе Новой Каховки изменилось, передает корреспондент ТАСС из города.

С улиц Новой Каховки вода ранее сошла полностью. Начало мелеть Каховское водохранилище, а затем и Днепр. Оголилось дно.

Шлюзы, через которые раньше вода из Каховского водохранилища сбрасывалась в Днепр, перестали выполнять свою функцию после падения уровня. Оголились разрушенная плотина Каховской ГЭС, расколовшийся машинный зал.

Ниже по течению Днепра вновь показались острова. Однако их расположение изменилось, теперь они торчат из воды ближе к правому берегу.

Еще ниже изменилась форма излучины Днепра. Полностью смыты плавни.