В Межгорье арестовали мэра по делу о присвоении 1,3 млн рублей

По данным прокуратуры, и.о. главы города незаконно выписывал себе премии

УФА, 29 июня. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца исполняющему обязанности главы администрации Межгорья в Башкирии. Его подозревают в присвоении более 1,3 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в четверг.

"С учетом позиции прокуратуры ЗАТО Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Чиновник обвиняется в хищении более 1,3 млн рублей бюджетных средств путем незаконного выписывания себе премий и стимулирующих выплат. Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки, добавили в пресс-службе.