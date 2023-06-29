29 июня, 13:05,
обновлено 29 июня, 13:17

Суд заочно приговорил к восьми годам колонии Илью Красильщика за фейки о ВС РФ

Артем Геодакян/ ТАСС
Илья Красильщик
© Артем Геодакян/ ТАСС

Экс-глава сервиса "Яндекс.Лавка" находится за границей и объявлен в розыск

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг заочно приговорил к восьми годам колонии медиаменеджера и экс-главу сервиса "Яндекс.Лавка" Илью Красильщика, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС в четверг из зала Басманного суда Москвы.

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"Суд признал Красильщика виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы заочно на срок 8 лет", - огласила решение судья. Обвиняемому также запрещено администрировать интернет-сайты в течение 4 лет после отбытия наказания.

В ходе прений сторон обвинение попросило признать Красильщика виновным и приговорить к девяти годам колонии строгого режима. Защита просила оправдать подсудимого. По версии обвинения, в апреле 2022 года Красильщик, находясь за рубежом, на своей странице в соцсети разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российской армии в украинской Буче. Кроме того, он дал интервью, в котором под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для обстрелов, уничтожения гражданской инфраструктуры и населения на территории Украины.

Красильщик вину в содеянном не признал. Он находится за границей и объявлен в розыск. 

Теги:
Россия
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