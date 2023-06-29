Кассацию на приговор осужденному за госизмену Ивану Сафронову рассмотрят 2 августа

Мосгорсуд ранее приговорил советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" к 22 годам колонии строгого режима

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд России 2 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, осужденному за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор Сафронову И.И.", - сказали в пресс-службе.

Мосгорсуд ранее признал на тот момент советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима.

Этот приговор стал самым суровым за последние годы в практике российского правосудия по этой статье. Сторона защиты обжаловала решение суда, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.