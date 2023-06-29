В Москве задержали гражданку Ищук по делу о шпионаже

Ее дело маркировано грифом "секретно"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи ФСБ России задержали женщину по фамилии Ищук и в рамках расследования уголовного дела о шпионаже просят Лефортовский суд Москвы арестовать ее. Как уточнили в четверг ТАСС в суде, дело задержанной содержит секретную информацию.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А. Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме", - рассказала собеседница агентства.

В связи с тем, что дело о шпионаже маркировано грифом "секретно", в суде от дальнейших комментариев отказались, но уточнили, что женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В начале апреля Лефортовский суд по делу о шпионаже арестовал мужчину по фамилии Матюхин А.Ю. Гражданином какой страны является арестованный и детали его уголовного дела из-за соображений секретности ТАСС не сообщили.