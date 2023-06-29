Заказчиков покушения на Захара Прилепина пока не установили

Судья Басманного суда закрыла процесс

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следствие пока не смогло установить заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемому в этом преступлении Александру Пермякову.

"Ходатайствую о закрытии судебного процесса. Заказчики из террористического сообщества [ответственного за организацию покушения] не установлены, не в полной мере установлено орудие покушения. Проведение открытого процесса раскроет личные данные оперативников, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия по делу", - заявил в начале заседания следователь СК. Судья Евгения Николаева ходатайство удовлетворила и закрыла процесс.

Ранее в Басманном суде ТАСС сообщили, что СК просит продлить арест Пермякову до 6 октября.

Следственный комитет предъявил Пермякову обвинение по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).