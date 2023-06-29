Экс-руководителя лаборатории белгородской больницы осудили по делу о хищении 10 млн рублей

Суд приговорил женщину к трем годам колонии-поселения

БЕЛГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего руководителя одной из лабораторий Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа к трем годам колонии-поселения, признав ее виновной в хищении более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 530 тыс. рублей в доход государства и лишения права в течение года и шести месяцев занимать определенные должности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, будучи заведующей одной из лабораторий ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа", жительница Белгорода длительное время осуществляла хищение бюджетных денежных средств, используя фиктивные документы, дающие основания на получение медизделий. По данным следствия, размер хищения составил более 10 млн рублей.

Кроме того, медработник незаконно начислила себе специальные денежные выплаты в размере 449 тыс. рублей из фонда соцстрахования Белгородской области за работу с пациентами с ковидом. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат) УК РФ.