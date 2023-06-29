В Астраханской области произошло возгорание мусора на площади 3 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС среагировали по повышенному рангу

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. В Наримановском районе Астраханской области произошло возгорание мусора на площади 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"29 июня в 16:07 (15:07 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании мусора в Наримановском районе, на ул. Железнодорожной, дом №1В. Общая площадь возгорания - 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения среагировали по повышенному рангу. На месте от МЧС задействовали 6 единиц техники и 21 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 2 единицы техники и 8 человек личного состава, пожарный поезд.