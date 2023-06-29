Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК в воздухе после пожара в Нижнем Новгороде

Пробы брали в двух точках - на расстоянии 120 и 200 м от жилой застройки

ТАСС, 29 июня. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в зоне жилой застройки после пожара на территории АО "Бальзам" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" осуществлен выезд на место с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ. Превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Концентрация вредных веществ в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Пробы брали в двух точках. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 120 м - на улице Пахомова. Ближайшая жилая застройка с учетом направления ветра расположена на расстоянии 200 м.

29 июня на предприятии загорелись фура и несколько гаражей. Площадь пожара составила 800 кв. м. В результате ЧП погиб один человек.

По данным регионально ГУ МЧС, в загоревшейся цистерне находился толуол, который используют в качестве растворителя краски.